Alluvione di Livorno, l’ex sindaco Nogarin condannato a tre anni

Livorno, 13 ottobre 2023 – Condannato a tre anni. Questa la pena per l’ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin nel processo di primo grado per l’alluvione del 2017. Una pagina tragica per la città, un’inondazione che provocò otto morti dopo piogge eccezionali nella notte tra il 9 e il 10 settembre.

L'ex sindaco Nogarin durante il processo (Foto Novi)

La sentenza è arrivata oggi dopo che il giudice Ottavio Mosti si è ritirato in camera di consiglio. L'avvocato della difesa Sabrina Franzone, nell'udienza di oggi ha fatta l'arringa finale alla quale hanno poi replicato i pm e le parti civili.