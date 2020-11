"Nel territorio Usl Toscana nord ovest sono 420 i positivi su 4800 anziani ospitati nelle Rsa e 178 gli operatori. Gli anziani sono per lo più asintomatici. Stiamo lavorando per lasciarli nelle Rsa evitando il ricorso improprio ai ricoveri ospedalieri. Con lo stesso spirito stiamo intervenendo nella zona Usl livornese dove...

"Nel territorio Usl Toscana nord ovest sono 420 i positivi su 4800 anziani ospitati nelle Rsa e 178 gli operatori. Gli anziani sono per lo più asintomatici. Stiamo lavorando per lasciarli nelle Rsa evitando il ricorso improprio ai ricoveri ospedalieri. Con lo stesso spirito stiamo intervenendo nella zona Usl livornese dove abbiamo 197 anziani positivi in tutte le 17 Rsa tra pubbliche (da Livorno e Collesalvetti)". A riferirlo è Laura Brizzi (in foto) direttore della Zona Distretto Livornese della ASL Toscana Nord. Prosegue: "Abbiamo istituito così alla Rsa Pascoli 2 aree rosse (per assistere gli anziani positivi al covid) e una grigia (per i casi dubbi). Nella Rsa Villa Serena ospitiamo solo anziani non contagiati. Anche la Rsa Coteto è stata trasformata in struttura ‘total covid’, mentre la Rsa Bastia accoglie anziani non positivi. Tuttavia martedì sono stati individuati qui ospiti positivi, già isolati, da trasferite nella Rsa Coteto". Situazione delicata anche nella Rsa privata convenzionata Mater Divinae di Quercianella "con anziani positivi al covid – aggiunge la Brizzi – per cui dovrà attrezzarsi appropriatamente in accordo con la Usl. Stessa situazione alla Villa Santa Maria a Montenero che dovrà attrezzarsi come ‘setting per cure intermedie’ in accordo con la Usl".

Stando al bollettino giornaliero dei contagi, nell’area Usl livornese si registra un calo dei nuovi casi: solo 90 di cui a Collesalvetti 7 e a Livorno 83. Ma resta alto il tributo di vite: sono decedute una donna di 88 anni e un’altra di 95 anni. Infine i ricoverati a Livorno ieri sono aumentati: 88 (+4) di cui 11 (+ 4) in terapia intensiva.

Monica Dolciotti