Altri due nordafricani accoltellati a Livorno

Livorno 6 agosto 2023 - Due nordafricani sono stati accoltellati a Livorno domenica 6 agosto nel pomeriggio, tra le 14 e le 15, in via Cosimo del Fante e in via Del Corona, in pieno centro. Sembra si sia trattato di episodi in qualche modo collegati ai due precedenti avvenuti in piazza XX Settembre, il primo dei quali, venerdì, ha causato il ferimento sempre di un extracomunitario, marocchino, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato lo scontro è avvenuto a colpi di bottiglia. Stanno indagando i carabinieri.

Il duplice ferimento di domenica pomeriggio (anche questa volta sono intervenuti i carabinieri) alza ulteriormente la soglia di allarme a Livorno dove gli spacciatori magrebini sembrano diventati i padroni di piazze e strade.

Entrambi i feriti, colpiti domenica con armi da taglio, sono stati portati all’ospedale con l'ambulanza.

I residenti in via Sproni, via Del Corona e via Cosimo Del Fante sono esasperati. Denunciano infatti: "Nelle nostre strade lo spaccio di droga avviene a tutte le ore del giorno. I clienti degli spacciatori sono sia giovani che adulti. Le risse con ferimenti tra bande di spacciatori sono sempre più frequenti. Abbiamo paura".

di Monica Dolciotti