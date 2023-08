Altri due ubriachi al volante all’isola d’Elba: denunce e patenti ritirate

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno), 6 agosto 2023 – Nel corso di un “pattuglione” dei carabinieri all’Elba sono stati controllati 5 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione personali mentre sul fronte della sicurezza stradale sono state identificate 73 persone e controllati 46 veicoli.

Tra questi un 25enne originario dell’est Europa, controllato in piena notte dai militari del Nucleo operativo e radiomobile alla guida della sua auto a Portoferraio, è risultato avere un tasso alcolico oltre il doppio del limite previsto, pari cioè a 1,07 g/l; per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida e la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Analogamente un turista lombardo 22enne alla guida di un motociclo, che non si è fermato all’alt di carabinieri venendo però fermato poco dopo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto i militari hanno riscontrato un tasso alcolemico pari ad 1,45 gr/l, ha subito il ritiro della patente di guida e gli sono state elevate ulteriori tre sanzioni per violazioni del codice della strada ovvero mancanza della carta di circolazione, inottemperanza all’alt e trasporto di passeggero senza casco. Il motoveicolo è stato sottoposto a fermo per 60 giorni.

Tra le sanzioni più elevate quella per un importo di 866 euro a un 27enne elbano sorpreso alla guida di un veicolo senza la prevista copertura assicurativa. Altre due sanzioni sono state elevate ad un 40enne ed un 60enne per veicolo con revisione scaduta.