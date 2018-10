Livorno, 28 ottobre 2018 - Mercoledì scorso per Riccardo Stefanini, l’ex coordinatore della protezione civile del Comune, è arrivata la condanna in primo grado a quattro anni per peculato; con interdizione perpetua dai pubblici uffici e conseguente richiesta di licenziamento da parte del Comune. Ma l’inchiesta va avanti e potrebbe riservare nuove sorprese nei prossimi mesi.

La mole di documenti in mano agli inquirenti è vastissima e disegna un quadro inquietante su come un servizio di primaria importanza per la popolazione – e i livornesi ne sanno qualcosa – è stato gestito in questi anni. Ci sono intercettazioni ambientali e telefoniche, pedinamenti e appostamenti; il tutto per stringere il cerchio attorno alla figura di Stefanini, uno che non si faceva scrupoli di gestire per il proprio tornaconto personale i beni e i mezzi in dotazione all’ufficio.

Un lampante esempio viene da un intercettazione telefonica e successivo pedinamento del 31 ottobre 2017. Stefanini – che non sa di essere al centro di un’indagine coordinata dalla procura di Livorno e condotta dagli uomini della squadra mobile – chiama a metà mattinata dal telefono dell’ufficio una donna che si scoprirà poi essere la sua amante.

Ecco uno stralcio dell’intercettazione.

Riccardo Stefanini: Cosa facciamo

Donna: Ci vediamo?

RS: Domandavo, ci vediamo?

D: Sì, sì

RS: Bene, non ci speravo guarda...

D: Hai visto?

RS: Bene, una ‘surprise’

D: Hai visto?

RS: Mi hai fatto una ‘surprise’, mi hai fatto...

D: Sì...

RS: Meglio così, vai.

Il dialogo prosegue e i due si accordano per incontrarsi all’una e un quarto sotto un appartamento in uso allo Stefanini. Fin qui niente di strano, se non la solita ‘tresca’ amorosa. Il problema nasce dal fatto che Stefanini dopo la telefonata esce dall’ufficio e, utilizzando un mezzo della protezione civile, si reca prima all’Asa e poi alla Tecnospurghi (l’azienda livornese toccata dall’inchiesta e il cui titolare, Emanuele Fiaschi, è tuttora indagato con Stefanini) poi, sempre con l’auto di servizio, raggiunge il luogo dell’appuntamento con l’amante dove resta – così si legge negli atti dell’inchiesta – per 57 minuti.

Atteggiamenti di queste genere si ripetono quasi quotidianamente. Ad esempio, il 3 novembre Stefanini va alla Motorizzazione Civile per assistere all’esame di guida della figlia e anche in questo caso usa l’auto di servizio.

Oppure l’otto gennaio del 2018 quando Stefanini chiama ancora la sua amante e la invita per chiederle se vuole «un caffé». Espressione, questa, che sottintende un appuntamento in un bar nei pressi del luogo di lavoro della donna.

Riccardo Stefanini: Vuoi il caffé?

D: Certo

RS: Allora XXX (indica il luogo dove si vedranno)

D: Fra?

RS: Conta fino a cinque e vai... sto uscendo dall’ufficio ora guarda.

D: Va bene.

Anche in questo caso il mezzo utilizzato è l’auto di servizio.

Francesco Meucci