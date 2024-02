Follia a Rosignano: rubata un’ambulanza, poi ritrovata dai carabinieri

Rosignano Marittimo (Grosseto), 14 febbraio 2024 – Folle furto nella serata di martedì 13 febbraio intorno alle 22.30: qualcuno ha infatti rubato un’ambulanza dall’area parcheggio della Pubblica Assistenza di Rosignano.

Il mezzo in quel momento era pronto all’uso, destinato alle emergenze e attrezzato per i soccorsi con medico a bordo. Il personale della sede non si è accorto delle manovre del ladro, che ha trovato le chiavi inserite (come da prassi per un mezzo pronto al soccorso), ha acceso ed è quindi partito. I volontari hanno dato immediatamente l’allarme.

I carabinieri di Cecina hanno così fatto scattare subito le ricerche. Una quarantina di minuti dopo l’ambulanza è stata ritrovata parcheggiata in via Rosmini, una strada non molto distante dalla sede della Pubblica Assistenza stessa, a Rosignano Solvay. L’allarme è quindi rientrato. Sembra che il mezzo non abbia subito danni. Del ladro comunque nessuna traccia. E’ fuggito dopo aver parcheggiato. I carabinieri indagano per risalire al colpevole. Tutti hanno potuto comunque tirare un sospiro di sollievo.