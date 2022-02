Ambulanza si ribalta dopo scontro con un'auto

Livorno, 27 febbraio 2022 - Incidente questa mattina su viale Mameli, all'incrocio con via Redi: un'ambulanza della Svs si è ribaltata dopo essere stata tamponata lateralmente da un'auto. Il mezzo di soccorso non aveva pazienti a bordo (stava intervenendo su un codice giallo), ma solo l'autista e un milite: per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze. Ferito anche il conducente dell'auto che è stato soccorso da un'altra ambulanza della Svs arrivata sul posto con il medico a bordo.

Dopo l'incidente sul posto è arrivata la polizia municipale per effettuare i rilievi.