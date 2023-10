Amerigo Vespucci, la tragedia. Muore il medico di bordo Daniele Marino

Livorno, 8 ottobre 2023 – Si trovava imbarcato sull’Amerigo Vespucci in qualità di medico di bordo, ma durante il viaggio nella nave in Brasile è morto in un incidente stradale. Tragedia a Fortaleza, dove a perdere la vita è stato il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato come medico per la campagna in corso.

L’incidente, che da quanto si è appreso è avvenuto in moto, risale nella giornata di ieri, sabato 7 ottobre. A dare notizia della scomparsa di Marino è stata la Marina Militare, che spiega: "Sono in corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell’incidente a cura delle autorità locali preposte. La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto".

Un messaggio di cordoglio è stato diffuso anche dal ministero della Difesa a nome dello stesso ministro Guido Crosetto in un tweet. “I sentimenti del più profondo cordoglio – ha scritto – e ci stringiamo in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Daniele Marino, medico di bordo di Nave Vespucci, tragicamente scomparso in Brasile a causa di un incidente stradale".