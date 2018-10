Firenze, 5 ottobre 2018 - Chi ama gli animali di solito ama anche la natura in tutta la sua meraviglia. E viceversa. Per questo è così interessante il progetto di cui vi parliamo. Perché unisce il rispetto e la passione per gli animali con quello per la natura e l’ambiente. Si chiama ‘La foresta degli animali’ e nasce dall’idea dell’associazione senza scopo di lucro “Amici di Chicco’ (creata da Elena e Francesco, moglie e marito fiorentini per ricordare il loro gatto Chicco adottato da adulto al gattile e che poco dopo l’adozione li ha lasciati, e per far capire l’importanza di adotare gatti adutli ) e la scuola di educazione cinofila Think Dog fondata da Angelo Vaira e basata sull’approccio empatico e sulla relazione con gli animali.

Dunque l’idea è questa: attraverso la piattaforma di e-commerce messa a disposizione da Treedom.com (sito già attivo da diversi anni che permette di piantare un albero a distanza: dal 2010, anno della fondazione di Treedom a Firenze, sono stati piantati più di 420.000 alberi in Africa, Asia, America Latina e Italia), ora si puo fare qualcosa anche per gli animali oltre che per l’ambiente. CHI ha un cane o un gatto (e anche chi si dedica agli animali randagi) può far piantare un albero e dargli il nome del proprio animale, scrivere una dedica, calcolare quanta anidride carbonica assorbe ogni giorno e seguire la crescita dell’albero. «Il progetto di questa “foresta degli animali” - ci dicono Elena e Francesco - è nato all’inizio di settembre. E da allora sono stati già piantati oltre cento alberi a Haiti e in Kenya. C’è l’anacardo, che significa amore ed è un albero dedicato al cane, e la guava, che significa bellezza ed è dedicato al gatto».

L’acquisto dell’albero viene fatto online, tramite il sito Treedom.com: gli alberi sono veri e vengono piantati in varie zone geografiche da contadini e forestali del luogo. Di tutti gli alberi piantati è possibile seguire tutta la storia e sapere le coordinate geografiche.

Ecco un esempio che potete leggere sul sito: "La mia storia ha inizio in un vivaio in Kenya. Sono ancora un piccolo germoglio e sto mettendo le mie prime radici grazie a Amici di Chicco & ThinkDog. Come tutti gli alberi di Treedom, sono unico e trasparente! Puoi controllare sul Registro degli Alberi con l’ID 778136. Su questo diario verrà pubblicata la mia foto non appena verrò trapiantato e tante altre storie e curiosità sul paese in cui cresco, sui contadini che si prendono cura di me e molto altro. Segui la mia storia! Ecco dove mi trovo: latitudine 00° 40’55.200’’ S longitudine 34° 46’51.600’’ E".

Per avere informazioni su questa nuova e particolare iniziativa è possibile visitare il sito www.treedom.net/it/organization/amici-di-chicco-thinkdog/event/La-Foresta-degli-Animali

E’ possibile anche scrivere a: elena@amicidichicco.it oppure t.ciuffoletti@treedom.net