Ancora degrado e rifiuti in via Giordano Bruno

Livorno, 4 luglio 2023 – «Aamps ha tolto i contenitori per la raccolta del vetro dal cortile del nostro caseggiato e ha collocato le nuove campane nella piazzetta vicino il parchino delle mura di Fiorentina. Ma in tanti hanno continuato a lasciare le bottiglie di vetro nello spiazzo interno al cortile, dove sono rimasti i cassonetti per le altre tipologie di rifiuti".

A segnalarlo a La Nazione è stata Luciana Rossetti, un’inquilina delle case popolari nel blocco di via Giordano Bruno tra i civici 13 e 25.

"Qui tutti i giorni vengono abbandonate decine e decine di bottiglie di birra, vino, barattoli e contenitori in vetro. Non è regolare. L’ho riferito a Casalp perché informasse Aamps. – ha riferito Luciana – Qui cerchiamo di conferire i rifiuti correttamente negli appositi cassonetti condominiali. Il comportamento scorretto di altri vanifica il nostro impegno". Ha anche fatto un’osservazione: "La nuova collocazione delle campane del vetro può andare bene alle persone più giovani. Ma per chi è anziano e ha difficoltà a camminare forse sarebbe utile se fossero avvicinate al nostro isolato".

Ma nel blocco di edilizia popolare di via Giordano Bruno 13-25 ci sono altri problemi. Nel cortile abbiamo notato almeno tre veicoli e uno scooter abbandonati. Un’altra inquilina Roberta Baluardi ha confermato: "Abbiamo chiesto che fossero rimosse, ma sono qui da anni. È arrivato il momento che spariscano una volta per tutte". Infine in questo blocco Casalp alcuni alloggi sono stati sgomberati mesi fa dagli occupanti abusivi. Sono stati chiusi e dotati di sistema di allarme. Però non manca occasione che qualcuno riesca a introdursi negli stabili per manometterli allo scopo di rioccupare. La domanda sorge spontanea: quando saranno riassegnati regolarmente?

M. D.