Ancora ladri al circolo Arci La Rosa, è la seconda volta nel giro di un mese

Il circolo Arci La Rosa

Livorno, 13 marzo 2023 – Ancora ladri al circolo Arci La Rosa di via Vincenzo Cuoco. Si aggrappano a tutto, pensando di trovare chissà che cosa: sono più i danni che provocano, rispetto al valore di ciò che rubano. Di fatto, nella notte fra venerdì e sabato hanno spaccato la saracinesca, rotto una vetrata e arraffato il fondo cassa del bar: 40 euro in tutto i soldi rubati, ma più di mille l'ammontare dei danni causati. E' la seconda volta nel giro di un mese che i ladri prendono di mira questo circolo Arci. Verso metà febbraio qualcuno si intrufolò nel bar per mangiare qualche brioche e bersi un paio di Coca Cola.