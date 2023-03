Ancora ladri alle scuole Dal Borro: rubati i soldi del distributore di bevande

scuole Dal Borro in via Montebello (Foto Lanari)

Ancora ladri in una scuola, stavolta il raid alla Dal Borro in via Montebello

Livorno, 7 marzo 2023 – Non c’è pace per le scuole livornesi, continuamente nel mirino dei ladri. Pochi spiccioli, ma tanti danni e tanta amarezza. La brutta sorpresa è capitata stamani ancora una volta al personale che ha aperto i battenti delle scuole Dal Borro in via Montebello, già finite a febbraio nel mirino dei soliti ignoti.

Nella notte i ladri hanno rotto un vetro per entrare, poi hanno scassinato la cassetta dei soldi del distributore di bevande arraffando gli spiccioli che vi erano raccolti.

E’ intervenuta la polizia per la denuncia del furto. L’ennesimo...