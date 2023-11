“Andiamo via con grande dispiacere”: l’Elba saluta suor Silvia e suor Maria Stella

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno), 7 novembre 2023 “Il sindaco ha un cuore grande perché ama i poveri", hanno detto le religiose.

Suor Silvia conserva la vitalità e l’entusiasmo di una ragazza, in barba ai suoi 84 anni, ha conosciuto ben sette Papi e li snocciola senza battere ciglio. Tra poco lei e Suor Maria Stella che di anni ne ha 87, dovranno lasciare Porto Azzurro dopo 23 anni di permanenza. La decisione della Madre Provinciale della Compagnia di San Vincenzo de Paoli è stata irrevocabile.

Domenica si è tenuta la messa di commiato. "Siamo molto dispiaciute – ha commentato Suor Silvia - Il sindaco che ha un cuore grande, un giorno ci ha detto: ‘Non voglio che nel mio paese ci siano persone che soffrono’; lui, che faceva il medico condotto a Portoferraio, dopo il lavoro andava a fare la spesa e ci consegnava i generi alimentari personalmente, chiedendo di distribuirli ai bisognosi senza svelarne la provenienza". A luglio i "vaporini" (n.d.r. così vengono chiamati i cittadini di Porto Azzurro) hanno raccolto più di mille firme per impedirlo e la sottoscrizione è servita a ritardarlo di alcuni mesi, ma alla fine il provvedimento è arrivato. "Adesso al Poggetto resta Suor Gemma che ha 77 anni ed è molto brava e presto arriverà una seconda sorella. Poi ci sono alcune Suore Salesiane a Rio Marina che fanno la spola con Livorno" - Ci spiega ancora Suor Silvia – "La nostra partenza è in calendario per il 12 novembre, quando nostro nipote Sergio, che ha 62 anni, verrà a prenderci al porto di Piombino, perché noi siamo originarie di quelle parti. La Casa di Riposo dove andremo è vicino alla Basilica della Santa Casa, il santuario mariano dedicato alla Madonna di Loreto".

di Valerie Pizzera