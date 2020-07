Livorno, 1 luglio 2020 - C'era idealmente tutta la città alla chiesa di San Jacopo a Livorno per l'ultimo saluto a Andrea Matteucci, 17 anni, il ragazzo morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente, nello scontro tra il suo scooter e l'auto di una giovane di 22 anni arrestata ai domiciliari perché positiva all'alcoltest.

La famiglia e gli amici si sono stretti intorno al feretro bianco. In tanti in mano avevano un fiore bianco, il simbolo della purezza di un ragazzo, uno sportivo, nel pieno della sua giovinezza. Anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti era presente al funerale. In questi giorni il primo cittadino ha sottolineato e testimoniato il dolore di Livorno per questa tragedia.

Intanto, non troppo lontano dalla chiesa di San Jacopo, in via dei Pensieri, luogo dell'incidente, striscioni e fiori sono lì, messi dagli amici, per ricordare Jacopo.