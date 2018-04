Cecina, 21 aprile 2018 - Anpas Toscana ha organizzato appuntamento annuale con l’assemblea di bilancio nella giornata di sabato 21 aprile alla sala consiliare in piazza Guerrazzi. Un momento importante per le pubbliche assistenze toscane, durante il quale verrà esposta l’attività svolta nel corso del 2017 e verranno illustrati i punti che l’associazione ha in cantiere per il 2018.

«Nel 2017, per quanto riguarda il servizio di protezione civile, abbiamo continuato a sviluppare il programma di investimenti nella formazione in ambiti diversi, a partire da quella per l’operatore della colonna mobile alla gestione delle cucine di campo, dalla formazione per prestare servizio nella sala operativa a quella per guidare mezzi speciali – spiega Dimitri Bettini, presidente di Anpas Toscana -. Oltre ai nostri soccorritori, abbiamo formato circa 5mila nuovi “laici”. Un risultato importante è stata anche la costituzione della nuova agenzia formativa regionale, per la formazione relativa al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Un’agenzia formativa impegnata, dunque, sul campo sociale, utile per essere sempre più vicini alle esigenze del territorio. Abbiamo fatto investimenti in strutture (per esempio abbiamo inaugurato una nuova cucina da campo) e in alcuni mezzi fuoristrada: abbiamo acquistato un’ambulanza “jolly” da usare all’occorrenza per le sedi che ne hanno bisogno, abbiamo comprato tre mezzi per il trasporto disabili, a disposizione per tutte le nostre sedi toscane. Per quanto riguarda il bilancio preventivo, nel 2018 svilupperemo le linee guida del 2017. Abbiamo stanziato 100mila euro a bilancio per il sostegno e il supporto alle associazioni nell’ambito della riforma del terzo settore, che obbligherà a rivedere gli statuti».

Durante la cerimonia, in occasione dei 125 anni della Pubblica Assistenza di Cecina, l’associazione ha premiato i volontari che svolgono servizio da 10, 20, 30 e 40 anni.