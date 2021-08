Il Regolamento sulle stazioni radiobase e le sorgenti a radiofrequenza che come noto è stato licenziato dalla giunta comunale il 6 agosto, ha acceso i riflettori sul precedente sistema di autorizzazione dei ripetitori. La giunta stessa nella delibera del 6 agosto che vara il Regolamento (che dovrà passare in consiglio comunale per l’approvazione a settembre dopo l’illustrazione in commissione) sottolinea: "Il Regolamento supera l’attuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione...

Il Regolamento sulle stazioni radiobase e le sorgenti a radiofrequenza che come noto è stato licenziato dalla giunta comunale il 6 agosto, ha acceso i riflettori sul precedente sistema di autorizzazione dei ripetitori. La giunta stessa nella delibera del 6 agosto che vara il Regolamento (che dovrà passare in consiglio comunale per l’approvazione a settembre dopo l’illustrazione in commissione) sottolinea: "Il Regolamento supera l’attuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e modifica degli impianti radio base che avviene oggi per silenzio-assenso". Perciò saranno date disposizioni agli uffici comunali "di sospendere il rilascio delle concessioni e delle relative convenzioni per l’affidamento di aree, o immobili del Comune per l’installazione di impianti di telefonia. - precisa la giunta - fino a quando non sarà predisposto il successivo Piano delle antenne". Questi passaggi della delibera di giunta e del Regolamento che ‘La Nazione’ ha illustrato, ha creato stupore tra i cittadini del Gruppo No antenna di via Calatafimi. L’antenna del gestore della telefonia mobile Iliad, montata in 48 ore alla fine di giugno sotto lo sguardo dei residenti ignari di tutto, che ha fatto scattare la loro mobilitazione fino al punto di indurre il Comune a intervenire. Questo perché l’antenna è stata autorizzata con il sistema del silenzio-assenso nell’area comunale per la sgambatura dei cani, a ridosso di palazzi, del parco pubblico e non lontano dalla scuola media Tesei. Ieri i cittadini si sono ritrovati ancora una volta davanti all’antenna che non è stata ancora attivata. Alla riunione hanno partecipato anche dei genitori della scuola Tesei. Questi genitori si sono impegnati a informare le altre famiglie e hanno mostrato la loro meraviglia per il sistema del "silenzio-assenso" per autorizzare le stazioni radio base. La preside della scuola media Tesei, Teresa Cini, ai primi di luglio sull’onda della protesta dei cittadini, ci ha riferito di avere portato in consiglio di istituto una comunicazione sul ripetitore di via Calatafimi approvata all’unanimità. "Poi l’ho inviata al sindaco Luca Salvetti il 7 luglio. Ma da allora - ci ha detto la preside Cini - non ho ricevuto risposta". Intanto i residenti di via Calatafimi guardano con moderato ottimismo il Regolamento varato dalla giunta comunale "il primo risultato - hanno commentato - delle nostre mobilitazioni". La partita però è solo all’inizio.

Monica Dolciotti