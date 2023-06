Anwar, staccata la spina. Ultimo saluto dei compagni del Livorno al calciatore 18enne

Rosignano (Livorno), 5 giugno 2023 – L’ultimo saluto dei compagni di squadra che gli hanno fatto visita in ospedale a Cisanello, accompagnati dal responsabile del settore giovanile del Livorno, Marco Braccini.

Poi, ieri sera alle 20, la triste procedura che ormai era purtroppo programmata, con la dichiarazione di morte cerebrale. L’interruzione del sistema di macchinari che tenevano artificialmente attive le funzioni vitali.

Subito dopo l’avvio dell’espianto degli organi: ci saranno altre persone che potranno vivere. Ed è questa l’unica consolazione per tutti coloro che hanno voluto bene a Anwar Megbli, il calciatore diciottenne degli Juniores del Livorno rimasto ferito in modo irreparabile nell’incidente avvenuto domenica mattina alle 5 sulla Variante Aurelia, tra San Vincenzo e Donoratico. Ancora grave in ospedale a Livorno, l’amico, anche lui diciottenne che viaggiava insieme ad Anwar sul motorino.

Dopo l’espletamento di tutte le procedure, anche legali (c’è un’indagine della Procura sull’incidente), il padre della vittima ha manifestato la volontà di trasferire il corpo del giovane a Tunisi. Anche se Anwar era nato a Livorno e vissuto a Rosignano ed aveva qui tutti gli amici e la persona che lo aveva seguito come un figlio, Francesca, al quale era stato dato in affidamento da circa 10 anni.

Marco Braccini, commosso, racconta: "Non è stato facile, anche per i compagni, affrontare l’ultimo saluto in ospedale, ma era giusto farlo, tutti gli volevamo bene".

"Due intensi anni insieme – ricorda Claudio Paoli dello staff delle giovanili del Livorno – fatti di brontolate, di guasconate, di stima, di risate, ma soprattutto di tanto affetto, che tu mi dimostravi dicendomi che avevi capito e guardandomi con quegli occhi brillanti mi abbracciavi. Adesso non ha più nessun senso. Mi mancherà il tuo sorriso. Non è giusto tutto questo. Ti voglio bene Anu, ragazzo mio".️

E in serata dopo le 21 l’Unione Sportiva Livorno ha espresso il cordoglio per la tragica scomparsa di Anwar Megbli sui suoi canali social: "Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ciao campione.️ Sarai sempre con noi".

Luca Filippi