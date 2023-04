Anziana investita da un monopattino sulle strisce pedonali

Livorno 26 aprile 2023 - Ancora un incidente stradale a Livorno causato da un monopattino dopo le 8 di mercoledì 26 aprile. Un’anziana è stata travolta da un monopattino mentre attraversa sulle strisce pedonali in Corso Mazzini all'incrocio con via Cecconi. Alla guida del monopattino una giovane donna che procedeva contromano. Si è fermata per soccorrere l'anziana. I testimoni dell'incidente hanno chiesto al 112 l'intervento dell'ambulanza.

Sul posto sono arrivati i soccorritori della Svs che hanno subito dopo hanno trasportato la donna ferita e con traumi al pronto soccorso. Sono arrivati inoltre gli agenti della polizia municipale per i necessari rilievi.

Riesplode a Livorno la polemica sul comportamento non corretto e pericoloso di chi usa il monopattino violando le norme del Codice della Strad la e della sicurezza.

Monica Dolciotti