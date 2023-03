Anziana sola cade in casa nel cuore della notte: le sue urla consentono ai vicini di farla salvare da vigili del fuoco e Svs

L'intervento di soccorso

Livorno, 7 marzo 20232 – Intervento di salvataggio da parte dei vigili del fuoco questa notte in via Palestro. Una donna di 89 anni, che vive sola, verso le 2 è caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi. I vicini sono stati svegliati dalle sue urla disperate di aiuto.

Nella caduta, l’anziana ha riportato traumi alle braccia e alle gambe. Dolori lancinanti e un forte stato di shock hanno preso il sopravvento sui di lei, che non poteva far altro che gridare nella speranza che qualcuno la sentisse. E così è stato. Nel silenzio della notte, i vicini sono stati svegliati da quelle urla e hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rotto i vetri di una finestra e sono potuti entrare nell’appartamento, consentendo così ai volontari di un’ambulanza della Svs di prendersi cura dell’anziana a trasportarla all’ospedale.