A casa è meglio. Ed è meglio anche da anziani. Circa cento anziani di Livorno, molti dei quali rimasti isolati e in condizioni difficili, sono "sorvegliati" nelle proprie abitazioni. Attivata in nove quartieri della città, prima e dopo i mesi difficili del lockdown, una rete di persone e soggetti pubblici e privati, a sostegno delle necessità degli anziani, fisiche, materiali, economiche e relazionali, grazie a un’iniziativa, "#COVID19restiamoacasa" , promossa da Rotary Club Livorno Mascagni e Comunità di Sant’Egidio, con la collaborazione della zona distretto livornese, dell’area cure primarie-sanità territoriale dell’Usl e del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Oltre alle reti di protezione e relazione, è stata avviata presso alcuni medici di base la sperimentazione del programma Tel.Te.C. (acronimo di: Telemonitoraggio Territoriale delle Cronicità) ideato e realizzato dal Prof. Fanucci con il suo team dell’Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, è destinato ai pazienti fragili con più patologie. Dieci gli anziani seguiti dai medici coinvolti nella sperimentazione, che sono stati dotati della strumentazione necessaria, messa gratuitamente a disposizione dalla Usl e dal team di Fanucci. "C’era da tempo sintonia e collaborazione tra la nostra realtà e Sant’Egidio – spiega Marco Macchia Presidente della Commissione Fondazione Rotary del Rotary Club Livorno Mascagni - Abbiamo collaborato negli anni passati, in diversi ambiti, non ultimo la sorveglianza degli anziani fragili. Questo ci ha consentito di dare una risposta immediata al bisogno creato dalla pandemia". "A Livorno – sottolinea Anna Ajello della Comunità di Sant’Egidio – grazie a ‘Covid19-restiamo a casa’ nei primi mesi di lockdown, circa cento anziani sono stati raggiunti nelle loro abitazioni, quotidianamente, da più di cento operatori, sia attraverso la sorveglianza telefonica che con visite ed incontri programmati in casa laddove possibile, ma anche sul pianerottolo, dalla finestra, davanti ai portoni. Migliaia gli interventi domiciliari per rispondere ai bisogni essenziali degli anziani, per creare o rafforzare intorno a loro le reti familiari laddove presenti e amicali, oltre che sociali e sanitarie", favorendo una "cordiale solidarietà della porta accanto". "L’apporto del nostro Club – aggiunge Giovanni Cei del Rotary Mascagni - è stato quello di sostenere la sorveglianza e l’acquisto e la fornitura di supporti elettronici, che hanno permesso di attivare o mantenere i contatti più opportuni per poter chiedere aiuto in caso di necessità o per essere sicuri di non restare isolati".

Michele Brancale