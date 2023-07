Anziano ha un malore a causa del caldo e finisce all’ospedale

Porto Azzurro (Isola d’Elba, Livorno), 11 luglio 2023 – Sono i giorni più caldi dell’anno, in Toscana poi in modo particolare le temperature stanno toccando picchi davvero alti. Non è consigliabile dunque stare al sole.

Un uomo di 88 anni è stato colto da un malore, probabilmente un colpo di caldo, mentre si trovava sulla spiaggia di Porto Azzurro. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, 11 luglio. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Portoferraio.

Pericolo disidratazione e colpi di calore a causa dell’ondata di caldo che ha fatto scattare a Firenze il bollino rosso e messo in allarme le strutture sanitarie per oltre 900.000 mila anziani toscani che superano i 65 anni di età ed i bambini. Ad affermarlo anche Coldiretti Toscana che ha elaborato un decalogo salva-vita a base di frutta e verdura per difendersi dagli effetti del caldo con il 2023 che si classifica fino ad ora in Italia nella top ten degli anni più bollenti di sempre con una temperatura superiore di 0,43 gradi. "Si conferma dunque anche quest’anno – sottolinea Coldiretti Toscana – la tendenza al surriscaldamento nel nostro Paese dove la classifica degli anni più roventi negli ultimi due secoli si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2022, che è stato il più caldo mai registrato in Toscana, il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020.