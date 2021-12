Un Ape Piaggio per la Casa Papa Francesco di Quercianella. Il Rotary Club Livorno sostiene da anni la Fondazione Casa Papa Francesco per la quale ha già realizzato diversi progetti, quest’anno, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di donare a questa casa educativa un’Ape 50 pianale lungo con un logo sulle portiere che testimonia l’affinità dello spirito rotariano con quello delle Figlie della carità. Questo mezzo sarà utilizzato per tutte le attività della Casa che richiedono il trasporto di cose...

Un Ape Piaggio per la Casa Papa Francesco di Quercianella. Il Rotary Club Livorno sostiene da anni la Fondazione Casa Papa Francesco per la quale ha già realizzato diversi progetti, quest’anno, in occasione delle festività natalizie, ha deciso di donare a questa casa educativa un’Ape 50 pianale lungo con un logo sulle portiere che testimonia l’affinità dello spirito rotariano con quello delle Figlie della carità. Questo mezzo sarà utilizzato per tutte le attività della Casa che richiedono il trasporto di cose pesanti, dalla spesa per la comunità al trasporto degli attrezzi di giardinaggio, dalla movimentazione dei giochi dei bambini al trasporto del materiale di manutenzione. Il progetto è stato finanziato con il ricavato di un ciclo di cinque concerti al teatro Vertigo di Livorno dal titolo ‘Il Rotary Club Livorno per la Casa Papa Francesco’ e con il contributo dei numerosi sponsor. "Oggi siamo qui - spiegano i rappresentanti del Rotary Livorno - per consegnare a suor Raffaella un’Ape piena di piccoli doni per allietare il Natale di questi bambini meno fortunati. Ringraziamo gli sponsor che con il loro contributo hanno consentito l’acquisto e la personalizzazione del mezzo, tutti i soci che hanno voluto testimoniare il loro affetto per Casa Papa Francesco con la loro partecipazione ai concerti ed i numerosi doni che hanno riempito il pianale dell’Ape e tutti gli artisti che si sono esibiti con generosità e senza compenso per aiutare questo progetto". Ecco gli artisti impegnati: Alice con il quartetto dell’Orchestra Giovanile Toscana e la partecipazione del maestro Carlo Palese, Azul Quintet, Duo Nuages (ScillaLenzi & Cristina Donnini), Francesco Saporito, Laura Brioli con i professionisti dell’Accademia lirica Vox Artis dell’Istituto musicale Rodolfo del Corona. Gli sponsor: Allianz Bank, Associazione culturale Vertigo, Centro tecnico immobiliare.

La Casa Papa Francesco a Quercianella è una comunità educativa a dimensione familiare nata nel 2015 da un’intuizione delle Figlie della Carità in collaborazione con la Caritas Diocesana. La Casa accoglie bambini dagli 0 ai 14 anni ed è situata all’interno di un ampio spazio verde che si affaccia direttamente sul mare, la casa è stata progettata e realizzata pensando anzitutto al bene dei bambini, valorizzando il contatto con la natura e predisponendo ampi spazi all’aperto per i momenti di gioco e di fraternità. Le Figlie della Carità, insieme agli educatori e ai volontari, formano un’equipe multidisciplinare che può contare sul supporto di specialisti dell’educazione e dello sviluppo e su un intendo programma di formazione e supervisione.