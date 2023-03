“Aperitivo dei maturandi” nella chiesa di Santa Caterina: l’iniziativa di don Michele Esposto per gli studenti livornesi

Don Michele Esposto

Livorno, 13 marzo 2023 – All’orizzonte per gli alunni delle quinte superiori si profila la prima grande prova della vita: il temuto e ‘odiato’ esame di maturità. I riti scaramantici e propiziatori non si contano, specie allo scoccare dei 100 giorni dal ‘d-day’.

Il parroco della Chiesa di Santa Caterina in Venezia, don Michele Esposto che ne sa una più del diavolo (ci consenta l’ironica espressione...) ha escogitato un rito tra sacro e profano per lunedì 13 marzo.

Proprio dal 13 marzo inizia il contro alla rovescia dei 100 giorni dalla maturità. Per esorcizzare la paura e ingraziarsi i Santi in Paradiso, lancia la proposta dell’Aperitivo dei Maturandi.

Don Michele gioca in casa perché è anche insegnante di religione cattolica al liceo Cecioni. Non si è fatto sfuggire l’occasione per inventare un appuntamento per riunire i ragazzi invocando la Provvidenza e la benevolenza dei Santi. Così lunedì 13 marzo alle 19 appuntamento alla chiesa di Santa Caterina in Venezia, nel cuore della laicissima movida, per un aperitivo insieme e per l’accensione della lampada votiva a San Tommaso d’Aquino, affinché la grande cultura di questo Santo sostenga i ragazzi durante gli esami. Al termine una foto ricordo che immortali questo momento speciale. Naturalmente l’invito è aperto a tutti i maturandi, di tutte le scuole.