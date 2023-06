Livorno, 13 giugno 2023 - E’ stato aperto il cantiere per la riqualificazione di via Marradi e la messa in sicurezza della corsia preferenziale per gli autobus nel tratto compreso tra piazza Attias e via Calzabigi.

Si tratta di una importante riqualificazione che prevede la pavimentazione in pietra dei marciapiedi, la collocazione di arredi e anche la creazione di 8 stalli di sosta veloce nell'area, e di vari stalli per motorini.

L'intero intervento costerà 700mila euro più altre risorse per gli arredi e durerà circa 4 mesi.

Il traffico durante i lavori di insediamento del cantiere e nella fasi più complesse sarà regolato da movieri.

L’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello sottolinea che i lavori, i più significativi da molti molti anni, partono a conclusione dell’anno scolastico per creare meno disagio possibile. “Ci sono stati molti incontri con i commercianti, l’intento è quello di riqualificare la zona anche nell’ottica di migliorare la sua fruibilità commerciale”.