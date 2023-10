Apolloni offeso in campo, scintille con il Ponsacco

VERSILIA

Minuto 95° di Real Forte Querceta-Mobilieri Ponsacco. Punteggio fermo sull’1-2, con i versiliesi alla disperata ricerca del pareggio e gli ospiti a difendere il gol di vantaggio. Vicino alla linea laterale, proprio davanti alla panchina del Mobilieri Ponsacco, Matteoli protegge palla sulla pressione scomposta di Purro. I due entrano in contatto, gli animi si scaldano, si accende un parapiglia che coinvolge un po’ tutti, in particolar modo il centrocampista del Real Forte Querceta Federico Apolloni e il preparatore dei portieri del Ponsacco Matteo Granchi, entrambi cacciati con il rosso diretto dal direttore di gara. Cosa ha portato alla doppia espulsione e al parapiglia tra i due?

Lo spiega il direttore generale dei versiliesi Alessandro Donati. "Il giocatore è stato provocato sul piano personale e questo non c’entra niente con il campo. Siamo amareggiati per quello che è accaduto". Secondo la ricostruzione della società versiliese, un componente della panchina del Mobilieri Ponsacco (lo stesso Granchi) avrebbe insultato Apolloni tirando in ballo le vicende personali che lo riguardano (assieme ad altri quattro amici, tra cui l’ex difensore del Viareggio Mattia Lucarelli, Apolloni è accusato di abusi sessuali nei confronti di una ragazza americana). Da qui la reazione del giocatore e la conseguente decisione da parte del direttore di gara di espellere i due. "È stata una provocazione gratuita e ci auguriamo che da parte del Ponsacco ci sia una presa di posizione sull’episodio che io credo sia doverosa" ha continuato Donati. Presa di posizione al momento non ancora pubblica visto che il Mobilieri Ponsacco non ha commentato la vicenda. Per saperne di più sull’accaduto, si attende nei prossimi giorni il responso della giustizia sportiva, sulla base di quanto dichiarato nel referto arbitrale.

Red. Via.