Approvato il nuovo piano spiaggia. "L’approvazione - ha detto l’assessore al Demanio, Massimiliano Roventini - è il frutto di un lavoro di concertazione lungo e strutturato con le associazioni di categoria. Prevede nuove aree dedicate allo sport, in supporto al nostro turismo estivo, punti blu che saranno assegnati tramite bando ad evidenza pubblica e l’adeguamento, per quanto riguarda i servizi, di tutte le concessioni demaniali ai requisiti minimi di accoglienza previsti dalla legge regionale sul turismo. In aggiunta a ciò, oltre a prevedere l’utilizzo per tutto l’anno delle concessioni demaniali stesse, ad esempio per l’installazione di attrezzature sportive per favorire un movimento turistico anche fuori stagione, una parte fondamentale del nuovo piano è rappresentata dall’obbligo, per tutte le concessioni, di essere accessibili ai disabili e avere sedie job in dotazione. Senza dimenticare - ha concluso - che il litorale di San Vincenzo è di circa 12 chilometri 9 dei quali sono spiaggia libera". Piano invece bocciato dal capogruppo di Siamo San Vincenzo Luca Cosimi. "Avremo 140 metri lineari di spiaggia libera in meno. Un piano aristocratico per pochi privilegiati contro la mia proposta sostenibile per i cittadini. Si sono rifiutati di presentare in streaming le aree interessate. Distruggono tutto e hanno paura di dirlo". Durante la seduta è stato approvato anche il rendiconto di gestione finanziario, che è stato illustrato dal dirigente dell’Area 3, Maurizio Martellini.