Livorno 17 settembre 2018. Prenderà avvio il 27 settembre prossimo il nuovo servizio Sportello Patrimonio dove i cittadini potranno ricevere informazioni tecniche e strategiche su parti del patrimonio immobiliare pubblico di loro interesse per progetti di valorizzazione. Ad accogliere gli interessati presso l’ufficio omonimo in Via Marradi 118 ci saranno i funzionari dell'Ufficio Patrimonio e l'assessora allo sviluppo economico Francesca Martini, i quali forniranno tutte le notizie preliminari sull'area o l'immobile oggetto di interesse, incluse le opportunità e necessità legate al loro inserimento in piani e progetti pubblici di sviluppo economico. In fase sperimentale il servizio sarà attivato a cadenza mensile, l’ultimo giovedì di ogni mese dalle 15:30 alle 17:30. “Se i cittadini si dimostreranno molto ricettivi rispetto a questa novità e saranno necessarie maggiori aperture ci attiveremo di conseguenza” ha precisato Francesca Martini durante la presentazione odierna in Palazzo Civico.

"L’iniziativa traduce operativamente l'indirizzo votato il 26 giugno scorso dal consiglio comunale, contenuto nella mozione a prima firma Sarais. Oggi alcuni cittadini volenterosi si rivolgono all’Ufficio patrimonio per conoscere i dettagli tecnici di beni immobili comunali su cui vorrebbero creare progetti di valorizzazione, ma a queste informazioni non è abbinata tutta la parte strategica, che spesso questi cittadini vengono a chiedere separatamente a me, legata all’inserimento di quello specifico immobile nei piani di sviluppo economico prodotti dal Comune, anche in ottica di progettazione e accesso ai fondi comunitari” ha dichiarato Martini. “Dal 27 settembre uniremo le forze - prosegue l’assessora allo sviluppo economico - consentendo in uno stesso appuntamento di ottenere consulenza tecnica e strategica sul proprio progetto di valorizzazione. Un vantaggio per questo, perché aumenterà la sua qualità, e per la città perché si arricchiranno i percorsi di riqualificazione già tracciati dall’amministrazione”.

Oltre all’assessora Martini hanno presentato l’iniziativa le funzionarie dell’Ufficio Patrimonio Sabrina Pellegrino e Senia Bacci Graziani, e il consigliere comunale Valter Sarais che ha concluso “ringrazio l’amministrazione per aver attuato tempestivamente l’indirizzo votato dal Consiglio, dobbiamo adottare qualsiasi azione utile a mettere a disposizione il patrimonio comunale a chi può valorizzarlo e questa iniziativa va in quella direzione: unire la parte politica a quella tecnica garantisce semplificazione verso il cittadino”. L’accesso allo Sportello Patrimonio è su prenotazione da effettuarsi via email inviando una richiesta con l’area o l’immobile d’interesse a patrimonio@comune.livorno.it