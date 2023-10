Arcobaleno su Livorno nella giornata dell’allerta arancione

Livorno, 24 ottobre 2023 – Un arcobaleno perfettamente visibile in tutta la città, che è stato ampiamente fotografato. Accade nel pomeriggio di martedì 24 ottobre, in piena allerta arancione per rischio idrogeologico.

A Livorno è stata una giornata grigia, con pioggia anche insistente a tratti, ma non ci sono state fortunatamente emergenze gravi.

Nel tardo pomeriggio un raggio di sole e il classico fenomeno dell’arcobaleno. Dalle 20 allerta gialla per mareggiate che andrà avanti per tutta la notte e durerà fino alle 7 di mercoledì 25 ottobre.