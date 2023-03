Area Apea in consiglio No ad attività inquinanti

Novità su tempi e contenuti per la realizzazione dell’insediamento produttivo Apea a Colmata, approvati in Consiglio comunale. Il Comune ha adottato due atti destinati ad incidere sul percorso di realizzazione di questo insediamento produttivo ecologico. Uno degli aspetti fondamentali è l’introduzione di forme di salvaguardia per il Comune, che addirittura portano alla clausola risolutiva in caso di inadempienze. I nuovi parametri per il rischio idraulico porteranno anche alla sospensione della realizzazione del terzo stralcio. Per quanto riguarda invece il secondo stralcio il termine per il completamento delle opere di urbanizzazione è stato fissato per il 31 dicembre 2023. La prima tassativa scadenza per la realizzazione delle opere relative all’area del primo stralcio è pari a 36 mesi. Altro tassello importante è l’adozione di una variante urbanistica: una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione è stato di escludere dalla futura area produttiva le aziende potenzialmente inquinanti.