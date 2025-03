Area cani largo Rivera, patto di collaborazione

Livorno, 1 marzo 2025 – Ieri è stato presentato in Palazzo Comunale il Patto di collaborazione per la cura e la gestione dell’area cani di largo Sylvia Rivera, sottoscritto dall’amministrazione comunale e da un gruppo di “cittadine attive” guidate da Laura Bianchetti. Alla conferenza erano presenti la vicesindaca Libera Camici, Michela Pedini della Polizia Municipale e i rappresentanti delle associazioni di volontariato OIPA. La prima a parlare è stata la vicesindaca: “Ci tengo a ringraziare i cittadini che hanno sottoscritto questo patto, persone che da tempo chiedevano spazio per la sgambata degli amici a quattro zampe. Questo è il primo patto che riguarda le aree sgambature e vogliamo che sia un esempio di collaborazione tra cittadini e amministrazione anche per le altre aree sgambatura della città. Vogliamo un’area curata e sicura per chi la frequenta e questo patto aiuta l’amministrazione che da sola farebbe fatica a sistemare ognuna delle tante zone verdi. Abbiamo voluto anche la presenza degli enti che si occupano di animali, perché questo patto possa essere generativo di un altro accordo che aiuti a far rispettare le regole anche a quei padroni che non tengono i cani al guinzaglio quando è obbligatorio o lasciano deiezioni in parchi o marciapiedi”.

“Per noi è stato naturale sottoscrivere questo patto – ha proseguito Bianchetti -, perché tra di noi ci sono tanti esperti di giardinaggio e proprietari di cani. Le persone del quartiere Venezia avevano bisogno di una zona per lasciar correre liberi i cani e socializzare in una zona fresca e pulita”. Nel resto della conferenza si è parlato di educazione e sensibilizzazione dei padroni di cani.

A riguardo si è espressa Pedini: “Abbiamo una pattuglia dedicata a cani e parchi, che deve anche aiutare i padroni a capire quali siano i giusti comportamenti da tenere con i propri cani. È giusto che i cani stiano liberi nell’area sgambatura, ma devono stare con il guinzaglio al di fuori per la sicurezza del cane e delle persone che potrebbero averne paura”.