Una via Buontalenti inedita: Livorno, baracchine demolite. I lavori proseguono

Livorno, 30 aprile 2025 – Una via Buontalenti del tutto inedita. Come non si era mai vista. Terminata la prima parte dei lavori per realizzare una nuova area di mercato per gli ambulanti a Livorno. La storicissima sede accanto al mercato centrale cambierà completamente volto. Con una struttura al passo con i tempi che faciliti il lavoro agli ambulanti stessi. Alcuni di loro sono lì da decenni.

Provvisoriamente, tutto è stato spostato in piazza Cavour. In attesa appunto della nuova struttura. Un primo deciso passo è stato fatto. La ditta incaricata in pochi giorni ha fatto piazza pulita dei vecchi banchi. Erano i primi anni Settanta quando l’allora area mercatale fu realizzata. Cinquant’anni dopo si cambia, per una struttura tutta nuova, al coperto. Un progetto che pure qualche polemica ha creato.

Ma che va avanti in maniera spedita. L’idea è quella di dare agli ambulanti la nuova sede a Natale. Demolite le baracchine ora ci sarà la realizzazione dei sottoservizi dell’area del mercato. Poi il montaggio della copertura e dei banchi. Il sindaco Salvetti punta appunto al periodo natalizio per quanto concerne l’inaugurazione. La zona dovrà sopportare i lavori per un po’, ma stringendo i denti per qualche mese appunto, quella che dovrebbe essere consegnata è un’area mercatale al passo con i tempi.