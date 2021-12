Un’area giochi accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con disabilità: approvato il progetto di riqualificazione in chiave inclusiva di piazza della Costituzione, che prevede la realizzazione di una nuova area giochi all’avanguardia sul lato del bar, la ristrutturazione dell’area giochi già esistente sul lato opposto e una nuova recinzione per il monumento ai Caduti. "Continuano gli interventi di riqualificazione delle varie aree cittadine – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco...

Un’area giochi accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con disabilità: approvato il progetto di riqualificazione in chiave inclusiva di piazza della Costituzione, che prevede la realizzazione di una nuova area giochi all’avanguardia sul lato del bar, la ristrutturazione dell’area giochi già esistente sul lato opposto e una nuova recinzione per il monumento ai Caduti. "Continuano gli interventi di riqualificazione delle varie aree cittadine – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Vita - in chiave sempre più inclusiva. Gli ultimi interventi di riqualificazione di piazza della Costituzione risalgono ormai a circa venti anni fa, pertanto abbiamo deciso di dare il via libera a questo progetto che apporterà varie migliorie a uno dei parchi più frequentati dalla cittadinanza, in particolare dai bambini, in modo da renderlo accessibile a tutti. Verranno infatti installati dei nuovi giochi, in aggiunta e in sostituzione dei vecchi, concepiti per essere facilmente utilizzabili, in tutta sicurezza, anche dai bambini con disabilità. Infine, verrà migliorata la recinzione dell’area che ospita il monumento ai Caduti". I vecchi giochi, ancora in buono stato, verranno ricollocati altrove; le aree destinate ai bambini saranno dotate di giochi inclusivi, utilizzabili quindi anche da bambini con disabilità, tra cui un nuovo scivolo, due giochi a molla, due altalene e tre dondoli, nonché di una nuova pavimentazione antitrauma. L’inferriata della recinzione dell’area dove si trova il monumento ai Caduti verrà invece innalzata in armonia con quella già esistente e agganciata sul muretto presente. Il costo totale degli interventi ammonta a circa 98.500 euro. Sempre sul fronte degli interventi per il decoro urbano, sono quasi terminati i lavori di riqualificazione del parco Terracini, l’area verde compresa tra via De Nicola e via Togliatti. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento di tutti i vialetti pedonali con nuove piastrelle. L’importo complessivo dell’opera ammonta a 13 mila euro.

"Prosegue l’opera di riqualificazione delle varie aree della città – sottolinea l’assessore Marco Vita - gli interventi al parco Terracini restituiscono ai cittadini un’area verde che per troppo tempo era stata lasciata all’incuria. Le radici degli alberi e l’usura avevano infatti divelto e sconnesso tutte le mattonelle dei viali, rendendo la passeggiata difficoltosa e pericolosa. Il rifacimento dei vialetti pedonali permette al quartiere Salivoli di tornare a godere appieno di un’area curata".