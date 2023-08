Armato di coltello da cucina aggredisce un’assistente sociale alla Casa della Salute: arrestato per tentato omicidio dalla polizia che fa irruzione

Rosignano Solvay (Livorno) – Gli agenti della squadra Volanti e della polizia giudiziaria-anticrimine del commissariato della polizia di Stato di Rosignano Solvay, mercoledì mattina sono intervenuti nella struttura sanitaria dell’Usl Toscana Nord Ovest “Casa della Salute” di Rosignano Solvay, dopo che era giunta una chiamata sul numero di emergenza europeo 112 che segnalava la presenza di un uomo armato di coltello negli uffici. E’ così che è stato neutralizzata un’aggressione che avrebbe potuto sfociare in ben altre e più gravi conseguenze, se non addirittura tragiche.

Gli agenti delle Volanti, primi ad arrivare, hanno fatto irruzione in una stanza in cui l’uomo segnalato era stato bloccato da personale sanitario allertato dalle urla, che era riuscito a tenere a fatica la porta chiusa dall’esterno mentre veniva violentemente colpita dall’uomo stesso.

L’uomo è stato immobilizzato dai poliziotti e disarmato di un coltello da cucina che aveva nel frattempo riposto nel marsupio.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo aveva tenuto poco prima un colloquio in una stanza al secondo piano della struttura, in merito alla figlia affetta da problemi di salute, per i quali è seguita direttamente dai servizi sociali e affidata a un amministratore di sostegno. Contrariato sulla decisione del trasferimento della figlia in un’altra struttura ritenuta più idonea rispetto a quella attuale, l’uomo inizialmente ha interrotto il colloquio con le due assistenti sociali e si era allontanato minacciandole di morte, dicendo di essere armato di coltello. Poi è tornato nella stanza impugnando un coltello da cucina.

Si è scagliato contro una delle due donne, quella seduta dietro la scrivania, tentando di colpirla con il coltello. La stessa, reagendo d’istinto e rapidamente, è riuscita a spostarsi evitando di essere colpita e ha spinto la scrivania verso l’uomo, che è rimasto bloccato per qualche secondo tra scrivania e muro, circostanza che ha poi consentito alle assistenti sociali di scappare fuori dalla stanza.

Allarmato dalle urla, è intervenuto un altro dipendente Asl che è riuscita a tenere la porta della stanza chiusa dall’esterno esortando le persone presenti ad abbandonare il piano. Nel frattempo l’aggressore ha colpito ripetutamente la porta con calci e pugni nel tentativo di uscire ed è stato in quel frangente che sono arrivate le Volante. Gli agenti sono piombati nella stanza immobilizzando e disarmando l’uomo. Lo stesso è stato quindi arrestato per il reato di tentato omicidio e indagato per i reati di minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, mentre il coltello è stato sequestrato.

Come disposto dall’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato nel carcere delle Sughere a Livorno.