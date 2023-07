Armato di coltello, infastidisce una donna e dopo minaccia il marito che la difende

Livorno, 23 luglio 2023 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio hanno denunciato in stato di libertà un 27enne per minaccia e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere.

In piena notte, alle 3 circa, è giunta una segnalazione per un soggetto che, in apparente stato di alterazione, nei pressi di una paninoteca dell'isola, aveva dapprima minacciato una donna ed in seguito, brandendo un coltello, aveva minacciato il marito accorso in suo aiuto per poi allontanarsi.

I carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dell'aggressore riuscendo ad individuarlo poco dopo. Nel corso di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno recuperato in un porta oggetti tra i sedili un coltello della lunghezza complessiva di 19 cm, di cui 8 cm di lama, posizionato in modo da essere immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo.

Il coltello, riconosciuto dalla vittima, è stato sottoposto a sequestro, mentre il 27enne è stato denunciato per minaccia e porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.