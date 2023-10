Armi e arnesi da scasso nascosti nell’auto, arrestato dai carabinieri

Livorno, 26 ottobre 2023 – I carabinieri di Bibbona, durante un servizio perlustrativo in orario notturno, hanno proceduto a controllare in una zona periferica, in riferimento alla quale erano giunte segnalazioni per reati contro il patrimonio e bracconaggio, un veicolo che ha destato loro sospetto per le circostanze di tempo e luogo.

Alla guida un 68enne il quale, anche in ragione dei suoi precedenti di polizia, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. I sospetti dei militari si sono rivelati fondati poiché l'uomo è stato trovato in possesso di diverso materiale tra cui un piede di porco in ferro della lunghezza di 60 cm, una roncola della lunghezza totale di 48 cm, 5 coltelli della lunghezza complessiva compresa tra i 29 ed i 33 cm, tutti occultati sotto al sedile lato conducente pertanto prontamente impugnabili, nonché una rivoltella calibro 6 a 6 colpi "clandestina" in quanto riportava la canna modificata (aperta in luogo di quella occlusa) occultata nel portaoggetti e pertanto comunque nella pronta disponibilità del guidatore.

I militari, in ragione dei precedenti specifici in materia di armi e caccia di frodo, hanno tratto in arresto l'uomo per porto in luogo pubblico di arma clandestina e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 68enne, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno, è stato tradotto agli arresti domiciliari.