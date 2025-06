Arrestato a Livorno dirigente dei vigili del fuoco: l’accusa è di corruzione nei permessi antincendio

Livorno, 6 giugno 2025 – E’ stato arrestato e portato in carcere, con l’accusa di corruzione e riciclaggio dirigente provinciale dei vigili del fuoco di Livorno, in un'inchiesta della procura labronica sul rilascio di permessi antincendio.

Lo riporta Il Tirreno riferendo che la procura ipotizza anche dazioni di denaro in cambio delle agibilità e che l'arresto è stato fatto dalla squadra mobile. Ci sono altri indagati sui quali però non graverebbero al momento misure cautelari. In questi giorni ci sono state numerose perquisizioni (circa 30) con sequestri di documenti e materiale da parte della polizia. Ora l’arrestato è nel carcere de Le Sughere e deve essere interrogato dal gip.