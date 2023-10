A Piombino arriva un’altra gasiera. Ed Eni sigla un maxi contratto per il gas liquido dal Qatar

Piombino, 24 ottobre 2023 - Nuova gasiera in arrivo al porto di Piombino. Dopo le due navi che hanno attraccato a fianco della Golar Tundra in questo mese di ottobre, è in programma l’ingresso in porto della Lng tanker Stena Krystal Sky per domani. A meno che le condizioni meteo possano ritardare le operazioni perché, come sappiamo, nelle prescrizioni dell’autorizzazione al rigassificatore, oltre all’ingresso di notte della nave in porto per non interferire con il traffico passeggeri dei traghetti, esiste anche un limite relativo al vento. In caso di venti superiori a 35 nodi o comunque situazioni di rischio dal punto di vista delle condizioni meteomarine, la manovra viene rinviata.

Una precauzione per evitare rischi. La nave Stena Krystal Sky è lunga 298 metri e larga 46, quindi un poco più grande della Golar Tundra. Anche questa nave arriva dal Golfo del Messico. Intanto, per il futuro, Eni ha firmato un contratto a lungo termine con QatarEnergy Lng Nfe, la joint venture tra Eni e QatarEnergy per lo sviluppo del progetto North Field East in Qatar, per la fornitura fino a 1,5 miliardi di metri cubi anno di gas naturale liquido. I volumi disponibili saranno consegnati al terminale di rigassificazione “Fsru Italia” attualmente collocato a Piombino, con consegne previste a partire dal 2026 per una durata di 27 anni. I volumi di Gnl prodotti dal progetto North Field East aumenteranno la produzione di GNL del Qatar di 45 miliardi di metri cubi oltre agli attuali 108 miliardi. Il contratto di fornitura di Gnl contribuirà alla sicurezza degli approvvigionamenti in Italia tramite la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Dal 2007 Eni importa in Europa dal Qatar 2,9 miliardi e metri cubi l’anno tramite un contratto a lungo termine. Questo accordo rafforza la partnership tra Eni e QatarEnergy e rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo del portafoglio globale integrato di Gnl di Eni.

La Golar Tundra dalla seconda parte del 2026 dovrebbe essere spostata da Piombino a Vado Ligure, ma le procedure autorizzative sono appena iniziate.