“Articolo 33” torna a Livorno: sport, salute e prevenzione al centro della terza edizione

Livorno,25 giugno 2025 - Torna anche nel 2025 “Articolo 33”, l’evento che unisce sport, prevenzione e stili di vita sani. La terza edizione della manifestazione si svolgerà sabato 20 e domenica 21 settembre, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento in Toscana per la promozione del benessere psico-fisico, con particolare attenzione al tema dell’invecchiamento attivo e della salute a tutte le età. Organizzato da Confcommercio e Confsport Livorno, con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Livorno e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, l’evento gode del patrocinio di CONI, Comitato Paralimpico, Azienda USL Toscana nord ovest e Sport e Salute. Tema 2025: Longevity Il filo conduttore di questa edizione sarà la “Longevity”, ovvero la promozione di una vita lunga e in salute attraverso la sinergia tra sport, prevenzione sanitaria e corretta alimentazione. A presentarlo è stato Damiano Bani, presidente di Confsport Livorno, che ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare: per la prima volta verrà attivata una rete integrata che coinvolgerà medici, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, preparatori atletici e altri professionisti della salute e del benessere. Un programma aperto e inclusivo Nel weekend della manifestazione sono previste attività gratuite e aperte a tutti, tra cui: Conferenze e workshop informativi Screening medici e consulenze personalizzate Dimostrazioni pratiche e laboratori per famiglie Open day sportivi e momenti di socializzazione L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita. Benefici per la comunità “Articolo 33 – Longevity” punta a generare un impatto duraturo sul territorio, promuovendo la prevenzione, contrastando la sedentarietà e valorizzando il ruolo delle realtà sportive e sanitarie locali. Il progetto si propone come un modello replicabile di innovazione sociale, capace di alleggerire il peso sul sistema sanitario attraverso la cultura del movimento e del benessere. Un appello alla collaborazione Alla luce del successo delle edizioni precedenti, gli organizzatori hanno lanciato un invito a enti, istituzioni e sponsor a unirsi all’iniziativa per sviluppare nuovi progetti in ambito sportivo e sanitario. “Sulla Terrazza Mascagni ci sarà posto per tutti — ha detto Bani — perché insieme possiamo davvero fare la differenza”. Voci istituzionali Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore comunale al Turismo e Commercio Rocco Garufo, la referente di Sport e Salute Sara Salvini, il medico sportivo e coordinatore della “Rete del Movimento” Carmine Di Muro, e il rappresentante di Confcommercio Alessio Giovarruscio. L’assessore Garufo ha lodato l’iniziativa come esempio di come lo sport possa essere strumento di benessere, socialità e inclusione, e non solo competizione. Salvini ha sottolineato la sintonia tra Articolo 33 e la mission di Sport e Salute, in particolare nel contrasto al disagio fisico e psicologico. Di Muro ha ribadito l’importanza della prevenzione per la sostenibilità del sistema sanitario, mentre Giovarruscio ha ringraziato Confsport per la sua capacità di interpretare i cambiamenti sociali e promuovere una cultura del movimento accessibile a tutti.