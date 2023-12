Asa pronta ad assumere addetti: “Garantiamo un equo turnover rispetto ai pensionamenti”

Livorno, 21 dicembre 2023 – Centosei milioni e mezzo di fatturato nel 2022, con un margine operativo lordo che sfiora i trenta milioni. Investimenti in rialzo del 40% nel triennio 2020-22 (di cui 34,3 solo nell’annata passata), con un piano di lunga gittata al 2031 pari a 317 milioni. Parliamo di una società da 540 unità di pianta organica, con «nuove assunzioni previste nel 2024 per garantire un equo turnover rispetto ai pensionamenti», rispetto ai 70 dipendenti a tempo indeterminato in entrata nell’ultimo quinquennio. Questi sono soltanto alcuni dei numeri e delle cifre dell’Asa, emersi dalla presentazione del bilancio ’22 della partecipata «che ha regalato più spunti di serenità al Comune», a detta del sindaco Salvetti. Parliamo della società a cui compete il servizio idrico integrato nell’Ato 5 Toscana Costa, garantendo servizi essenziali a 360mila abitanti, in 32 comuni di 3 province (Livorno, Pisa, Siena), sfruttando una rete di 3.637 chilometri, e in quanto distributore di gas a 220mila abitanti dei 5 comuni della Provincia di Livorno. Una parola, densa di significato, racchiude il bilancio della società per azioni: «Sostenibilità».

«Con soddisfazione giungiamo all’approvazione del terzo bilancio a conclusione del primo mandato - il commento del presidente Stefano Taddia -. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica costituiscono degli elemento essenziale per la nostra azienda. Il tema è di prima attualità, basta sfogliare i giornali. Ci stiamo avviando verso un nuovo modello di gestione dell’impresa che non guarda più all’interesse dei soci, ma al territorio, agli enti e alle istituzioni che subiscono le esternalità. Una società come Asa non può che mettere al centro dell’azienda la risorsa più importante in natura: l’acqua». «Ottimo è stato il rapporto con Asa, grazie soprattutto alla qualità del servizio in crescita evidente sul territorio. Lo conferma il numero sempre più basso di problematiche sollevate dalla cittadinanza», ammette il sindaco Salvetti.

All’ingegnere e amministratore delegato di Asa Cammelli, il compito di entrare nel dettaglio della rendicontazione della partecipata per l’anno solare 2022. Non prima di aver ricordato in cifre, il peso specifico di Asa sul territorio di competenza: 39,3 milioni di metri cubi di acqua prelevata, 25,5 di acqua potabilizzata grazie a un duplice trattamento, 28,7 di acque di scarico trattate, 72,9 di gas immesso nelle reti.

di Francesco Ingardia