La scuola elementare ospitata al primo piano del plesso scolastico di via Murzi dove, in ambienti separati, hanno sede anche l’asilo e la scuola media, rimarrà chiusa da oggi al 29 novembre. L’interruzione delle lezioni in presenza è stata disposta dal sindaco Gabriella Allori (in foto), in accordo con il dirigente scolastico Davide Gambero, con un’apposita ordinanza emanata a scopo cautelare una volta appresa la notizia della positività al Covid-19 della madre di una delle alunne. "La bambina – dice la prima cittadina - era già in isolamento, ma, a scopo precauzionale ed al fine di evitare eventuali ulteriori contatti, abbiamo ritenuto opportuno chiudere tutte le classi della scuola primaria e passare temporaneamente alla didattica a distanza. Ci rendiamo conto che questa misura può creare difficoltà all’insegnamento e disagio alle famiglie ma, nell’ottica del contenimento dei possibili contagi, ci sembra necessario e sensato mettere in atto ogni forma di prevenzione possibile. Nel frattempo abbiamo già previsto un’ulteriore sanificazione di tutte le classi e dello spazio mensa". Ieri sull’isola, non pervenuti i tamponi effettuati lunedì, è stato registrato un solo caso di positività al Covid-19.

Si tratta di una donna residente a Campo nell’Elba, contatto stretto in ambito familiare di un precedente contagiato. In quest’ultimo comune dall’inizio della pandemia si sono registrati 41 casi di contagio. Attualmente ci sono 23 positivi di cui uno ricoverato all’ospedale di Cecina. Da oggi, intanto, è divenuta operativa la convenzione tra l’Asl ed una struttura ricettiva nel comune di Capoliveri da adibire, in caso di necessità, ad albergo sanitario. A disposizione c’è un numero massimo di 20 camere.

R.M.