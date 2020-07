Livorno 27 luglio 2020 - Due uomini con il volto coperto da mascherine sanitarie e con il cappello armati di fucile automatico e pistola hanno rapinato questa mattina, 27 luglio, un portavalori della Mondialpol che trasportava 100 mila euro destinati all'ufficio postale di via Settembrini a Livorno.

Erano i soldi per il pagamento delle pensioni. Il colpo, fatto nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale, è stato fulmineo e i malviventi subito dopo sono fuggiti a bordo di un suv verde in direzione sud. Sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti e della squadra mobile. Immediatamente è stato predisposto anche un piano antirapina con posti di blocco. Pare che i due rapinatori avessero carnagione olivastra e accento straniero.