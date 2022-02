Assalto al pulmino del basket

E’ stato vandalizzato il furgone della Fulgor Fidenza, una squadra di basket impegnata nella Coppa Carnevale. L’episodio è accaduto durante la scorsa notte, intorno alle 22, quando il furgone si trovava davanti all’Hotel Centrale, dove le squadre del torneo alloggiano. Il dirigente della società ha sporto denuncia ai carabinieri. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che alcuni giocatori del Bassano si trovassero in Corso e "un gruppo di vandali, probabilmente in preda all’alcool, ha cercato inspiegabilmente il contatto con i ragazzi di Bassano" ha spiegato il presidente della Pallacanestro Piombino Francesco Barsotti. Sembra che i giocatori avessero chiesto ai vandali di smettere di dare noia ad un ragazzo che era stato preso di mira. Davanti agli atleti non hanno fatto niente, ma quando i ragazzi del Bassano sono rientrati in albergo, vigliaccamente sono tornati ‘armati’ di spranghe, vandalizzando il furgone che era parcheggiato davanti al Centrale, pensando forse che fosse della squadra dei ragazzi, ma in realtà era quello del Fidenza. Dalle telecamere emergerebbe che a colpire il furgone e a rompere i vetri, sia stato un solo ragazzo, e che gli altri si siano presto dati alla fuga. Poco cambia. L’episodio resta molto grave. Nel pomeriggio di ieri è arrivata una forte presa di posizione del sindaco Francesco Ferrari che ha annunciato che il Comune ripagherà i danni alla società sportiva di Fidenza. "Basta alla violenza gratuita del solito gruppetto di imbecilli incivili: non possiamo tollerare. È un episodio vergognoso e non tollerabile, soprattutto perché colpisce due squadre di atleti che sono ospiti nella nostra città. Un episodio che non pare isolato ma che anzi arriva dopo una serie di vandalismi e violenze che hanno caratterizzato le ultime settimane – incalza il sindaco Ferrari - non si tratta soltanto di una macchia pesante sulla reputazione della nostra città ma del ...