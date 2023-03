“Assalto” all’edizione straordinaria domenicale del Mercatino di via dei Pensieri / Foto

Mercatino via dei Pensieri, apertura straordinaria domenicale (Foto Novi)

Livorno, 26 marzo 2023 – “Assalto” all’edizione straordinaria del Mercatino di via dei Pensieri. C’era da immaginarselo, giustamente, visto il bel tempo e l’occasione. In via straordinaria, appunto, oggi il “Mercatino del Venerdì” si è proposto al pubblico anche… di domenica. Tanta gente in giro fra le bancarelle in cerca dell’acquisto più conveniente. La primavera è arrivata e in molti hanno approfittato dell’opportunità.

Ricordiamo che un’altra edizione straordinaria del Mercatino del Venerdì di via dei Pensieri e via Allende si terrà il 2 giugno.