Attenzione al falso addetto comunale: truffatore in giro per Livorno

Livorno, 27 giugno 2023 – La signora anziana stava rientrano a casa, in zona stazione a Livorno, quando un uomo tarchiato di circa 45 anni, capelli neri, non italiano, carnagione scura, si è avvicinato dicendo che doveva controllare l’acqua del rubinetto qualificandosi come dipendente del Comune.

La donna, raggiunta la propria abitazione, si è però insospettita dall’insistenza dell’uomo e, anziché aprire il portone, ha suonato al campanello di un vicino di casa che è sceso in strada mentre il falso addetto comunale stava chiamando un complice che si spacciava per l’amministratore di condominio.

Fatte le dovute verifiche, mentre il malvivente si stava già dileguando, l’anziana ha capito che stava per finire in un tranello. Ha deciso di raccontarci l’accaduto per mettere in allarme gli anziani.

Non è la prima volta che si verificano tentativi di truffe di questo tipo in città. Persone che si spacciano per falsi addetti di enti pubblici avvicinano anziane e anziani per strada e, con una scusa, cercano di entrare in casa per farsi consegnare denaro o oggetti preziosi approfittando delle scuse più disparate. Il Comune, l’Enel, la Telecom e ogni altro ente – ma anche e soprattutto le forze dell’ordine – avvisano costantemente i cittadini: nessuno raccoglie soldi “porta a porta” e, in ogni caso sospetto, il consiglio è quello di telefonare immediatamente al 112.