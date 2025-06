Aurelia e 206 vietate ai tir. “Trasportatori in affanno”

Livorno, 19 giugno 2025 – Il presidente della Cna Livorno Maurizio Serini, ha pubblicamente manifestato le preoccupazioni della Confederazione per la situazione che riguarda il territorio di Livorno e provincia “dove abbiamo ancora 2 aree di crisi complessa Collesalvetti-Livorno e Piombino” e “problemi che riguardano le infrastrutture”. Da una parte ha ricordato il progetto della Darsena Europa a Livorno “che ha avuto un percorso piuttosto complesso e che certo sarebbe servita ora”. Dall’altra ha puntato l’attenzione sulla “dorsale tirrenica che sarebbe strategica, ma dopo anni non è stata ancora messa a terra”. Non va meglio per “il porto di Piombino, che al momento può contare solo sul rigassificatore, ma è privo di un indirizzo di sviluppo industriale e peggio ancora non ha un sistema di infrastrutture in grado di attrarre investimenti”.

Poi l’affondo sul provvedimento della Prefettura di Livorno “che ha interdetto già dal mese di aprile fino a settembre, per la durata di 6 mesi 24 ore su 24, il transito dei tir sulla statale Aurelia e sulla 206. Si è trattato di un provvedimento calato dall’alto nonostante gli incontri in Prefettura e al tavolo tecnico del Comune di Livorno, dove era assente Società Autostrade. È rimasto completamente insoluto infatti il problema delle compensazioni, ovvero dei ristori a sostegno delle imprese di autotrasporto che devono farsi carico nel costo del pedaggio autostradale sulla trattata Collesalvete-Rosignano, la più cara d’italia, che ad mezzo pesante costa 20 euro all’andata e 20 euro al ritorno. Ci siamo trovati davanti a un decreto prefettizio emanato senza concertazione. Possiamo capire l’esigenza di garantire la sicurezza che ha ispirato questo provvedimento, ma bisogna anche avere presente che vengono coinvolte attività lavorative per le quali erano già stati preventivati i costi del passaggio su autostrada obbligatorio in estate per soli tre mesi al massino”. Infatti “stanno arrivando ora le fatture dei pedaggi autostradali pagati ad aprile e maggio dagli autotrasportatori – ha annunciato Serini – e i conti non tornano”. I Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano e la Camera di Commercio avevano preventivato lo stanziamento di un fondo per i ristori: Livorno 10.000 euro, Collesalvetti e Rosingano 5000 euro l’uno e Camera di Commercio 20.000 euro. “In tutto 50.000 euro che sarebbero sufficienti per le spese di soli 10 tir in 6 mesi. E tutti gli altri?” si è chiesto Serini che ha concluso “fino ad ora solo Collesalvetti da deliberato lo stanziamento di 5000 euro”.