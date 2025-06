Ausl e carabinieri di Livorno uniti per promuovere la prevenzione del tumore al seno

Livorno, 13 giugno 2025 – Grande partecipazione per la giornata di screening gratuito dedicata alla prevenzione del tumore al seno, svoltasi grazie alla collaborazione tra la Radiologia senologica dell’Azienda USL Toscana nord ovest e il Comando Provinciale dei carabinieri di Livorno. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 50 donne tra militari e familiari di militari, si è tenuta presso l’Infermeria del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, che ha messo a disposizione strutture e personale per garantire lo svolgimento dei controlli in un ambiente sicuro e professionale. A guidare l’attività clinica sul campo è stata la dottoressa Michela Panconi, direttrice della Radiologia Senologica dei presidi di Livorno, Cecina, Piombino e Isola d’Elba, supportata da uno staff sanitario altamente qualificato. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche il dottor Leonardo Barellini, responsabile dell’Unità Operativa Aziendale di Chirurgia Ricostruttiva della Mammella, che ha preso parte alla giornata portando il proprio contributo clinico e umano. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: promuovere una cultura della prevenzione e della diagnosi precoce, che rappresentano gli strumenti più efficaci per combattere il tumore alla mammella. La campagna è rivolta principalmente alle donne comprese nelle fasce d’età indicate dai protocolli regionali di screening, ma vuole anche lanciare un messaggio più ampio, sensibilizzando tutta la cittadinanza sull’importanza del prendersi cura della propria salute, senza rimandare. «La diagnosi precoce può fare la differenza – sottolinea la dottoressa Panconi – perché consente di identificare lesioni anche di piccolissime dimensioni, aumentando in modo significativo le possibilità di cura e guarigione. Giornate come questa hanno un forte valore sociale oltre che medico, perché promuovono la consapevolezza e l’autotutela sanitaria, soprattutto tra le donne, che spesso sono portate a mettere al primo posto la cura degli altri prima della propria». L’iniziativa è solo una delle tante azioni portate avanti dalla ASL Toscana nord ovest per rafforzare la rete della prevenzione oncologica sul territorio, grazie anche alla sinergia con realtà istituzionali come l’Arma dei Carabinieri, che con senso civico e spirito di servizio si è messa al fianco della sanità pubblica per favorire la partecipazione e diffondere messaggi positivi.