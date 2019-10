Piombino, 15 ottobre 2019 - Alla guida dopo aver bevuto decisamente troppo, due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri. E stata anche ritirata loro la patente. Alle 2.30 di domenica i militari della Radiomobile hanno fermato una Fiat 500 in transito su viale Unità d’Italia a Piombino.

Alla guida una 46enne residente in Val di Cornia che, sottoposta prima all’esame del precursore e successivamente a quello dell’etilometro, è risultata con un tasso alcolemico pari al triplo del consentito dalla normativa ossia a 1,56 g/l. Sempre nella notte di domenica invece, una pattuglia della stazione carabinieri di Campiglia Marittima è intervenuta in via Dante Alighieri a Venturina Terme, dopo la segnalazione di un’auto finita contro un cartello stradale. Sul posto i militari hanno accertato che il conducente di una Fiat Palio, un 25enne straniero ma residente nella Val di Cornia, dopo aver perso il controllo del veicolo era andato a sbattere contro un cartello stradale fermando la sua corsa.

L’uomo, in evidente condizione psicofisica alterata, è stato portato all’ospedale di Piombino per essere sottoposto all’accertamento ematico il cui esito è stato inequivocabile: una presenza di alcol nel sangue pari a più di 5 volte il massimo consentito ossia 2,68 g/l. In entrambi i casi, ai conducenti è stata ritirata la patente ed è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. E’ bene sapere che oltre a rischiare la vita, propria e degli altri, le pene e le sanzioni sono pesanti.