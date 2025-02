Livorno, 4 febbraio 2025 – Un incidente stradale si è verificato all’alba di oggi, 4 febbraio, in via Gaetano D'Alesio a Livorno. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica provocandone la caduta sulla carreggiata.

Intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno che hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri.