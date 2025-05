Auto contro scooter, grave una donna. Trasportata con l’elisoccorso in ospedale

Portoferraio-Elba (Livorno), 28 maggio 2025 – Violento scontro tra un’auto e uno scooter sul rettilineo di San Giovanni a Portoferraio. Una 56enne tedesca è stata trasferita in gravi condizioni con il Pegaso all’ospedale di Livorno. È accaduto intorno alle 18,50 sulla Sp 26 all’altezza della chiesina di San Giovanni. la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma secondo quanto emerso dalle prime testimonianze sembra che l’auto, una Nissan Micra grigia in corsia di sorpasso, abbia colpito a forte velocità lo scooter con a bordo una coppia di tedeschi che transitava in direzione opposta. Un impatto violentissimo. Alla guida del veicolo, una Nissan Micra grigia, un 23enne straniero residente all’Elba che stava rientrando da un autonoleggio della zona portuale di Portoferraio dove lavorata. La signora tedesca è stata violentemente colpita ad una arteria di una gamba e trasferita in codice rosso all’ospedale di Livorno, mentre il marito è stato condotto al pronto soccorso di Portoferraio e sottoposto a vari punti di sutura. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Portoferraio, l’ambulanza del Santissimo Sacramento, la Pubblica Assistenza di Porto Azzurro e l’auto medica, ma viste le gravi condizioni della donna si è reso necessario il trasferimento in codice rosso con l’elicottero Pegaso 3. Il traffico é rimasto bloccato per almeno 2 ore in entrambi i sensi di marcia.