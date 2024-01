Si ribalta con l’auto, 62enne denunciato: aveva un tasso alcolemico oltre il triplo del consentito

Livorno, 4 gennaio 2024 – Stava viaggiando verso via Roma a Sassetta e ha perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata schiantandosi contro una vettura parcheggiata a lato della strada.

Alla guida del mezzo c’era un uomo di 62 anni; sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato portato all’ospedale di Cecina, dove gli è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,82 grammi per litro, oltre il triplo rispetto al limite consentito. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.